Con ItaliaSì, l’attualità nel sabato pomeriggio di Rai1, fino alle ore 18.30

Testimonianze e filmati di storie di amori ritrovati durante la quarantena nell’appuntamento di sabato 18 aprile, a partire dalle 16.40 e fino alle 18.30, con ItaliaSì, la trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Marco Liorni insieme a Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli. Nella puntata, un appello per salvare le fragole ed è boom di ragazzi italiani che si propongono per la raccolta della frutta. Si racconterà poi di una Italia orgogliosa e positiva fatta di persone famose e persone comuni. Collegamenti con esperti e professori per rispondere in diretta alle domande del pubblico. Si parlerà di e-commerce di prossimità: i giovani di quartiere hanno creato una rete tra i piccoli commercianti e gli abitanti del vicinato. E ancora il Regno degli Animali: incontro con uno studioso che spiegherà cosa sta cambiando la natura in questo periodo.

Per l’attualità, collegamenti dalle spiagge con l’inviata Caterina Varvello in diretta dal litorale romano per raccontare cosa sta succedendo e come ci si prepara alla stagione estiva. Da casa sarà possibile partecipare mandando un messaggio su whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.