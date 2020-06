Coronavirus e Fase 3, tutti gli aggiornamenti in diretta anche oggi in Agorà

Anche nella puntata in onda mercoledì 17 giugno, dalle 8.00 su Rai3, Agorà continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase 3 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno: Edoardo Rixi, Lega; Pier Carlo Padoan, Partito Democratico; Dino Giarrusso, Eurodeputato M5S; Mario Monti; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Claudio Cerasa, Direttore de Il Foglio; Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice; Claudia Fusani, giornalista; Antonio Fatiguso, corrispondente Ansa da Pechino; Arturo Artom, imprenditore; Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e Virologia – A.O. Università di Padova; Roberto Cighetti, professore di Scienze all’Istituto Superiore Cesaris di Casalpusterlengo.