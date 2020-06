Coronavirus e Fase 3, tutti gli aggiornamenti in diretta in Agorà

Anche nella puntata in onda martedì 16 giugno, dalle 8.00 su Rai3, Agorà continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase 3 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno: “Fabio Pammolli, Politecnico di Milano – Fondazione Cerm, Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente parlamento europeo M5s, Debora Serracchiani, vice presidente Partito Democratico, Giorgio Mulè, Forza Italia, Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera deputati, Maurizio Casasco, presidente Confapi, Gaetano Pedullà, direttore La Notizia, Maria Latella, giornalista, Paola Tommasi, Libero”.