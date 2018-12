Da Natale alla Befana

Dall’Ufficio stampa, della televisione di Stato, comunicano tutto quel che segue.

Naso all’insù: arriva la slitta di Babbo Natale con tutti i “doni” delle Reti Rai per i più giovani e non solo, durante le feste più attese dell’anno. Grandi cult dell’animazione, film-evento Disney, prime tv con tante icone dei giovanissimi, contenitori natalizi, programmi d’intrattenimento legati al Natale, cartoni animati, e speciali dello Zecchino D’Oro. Anche quest’ anno la magia delle feste in tutte le sue declinazioni sarà in primo piano su Rai1, Rai2, Rai3, Rai Gulp e Rai YoYo, i canali della direzione Rai Ragazzi. Dalla mattina alla sera, da prima della Vigilia alla Befana una lunga staffetta da non perdere.

Rai1 regalerà tante trasmissioni ad hoc per piccoli e grandi. Il giorno della Vigilia e di Natale ci saranno dall’Antoniano di Bologna gli appuntamenti con lo “Zecchino d’Oro”. Lunedì 24 dicembre alle 16.40 si comincerà con “L’Attesa”, un pomeriggio di festa e musica condotto da Paolo Belli e Veronica Maya. Si riascolteranno i brani dell’edizione appena trascorsa dello Zecchino d’Oro, accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni, e qualche classico natalizio, come “Last Christmas”. Tra gli ospiti Asia Giannelli, virtuosa della danza acrobatica, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale e il “Musical di Geronimo Stilton”. Il 25 dicembre , alle 9.35 sarà la volta de “Lo Zecchino di Natale” sempre con Paolo Belli e Veronica Maya. Una mattina insieme per scambiarsi i regali e gli auguri a passo di danza, di musica e di emozioni. Tra le sorprese anche il “Musical di Peter Pan”, il Maestro Peppe Vessicchio, che verrà nominato ambasciatore di Antoniano onlus e il Mago Gentile. Rai1 offre in dono al suo pubblico anche 4 appuntamenti pomeridiani con “Le strenne dello Zecchino d’Oro”: due puntate natalizie in onda il 25 e il 26 dicembre, e due per festeggiare il nuovo anno, il 31 dicembre e il 1° gennaio, alle 16.25, con canzoni storiche interpretate dai grandi artisti come Pavarotti, Mina, Andrea Bocelli, e rivedere i duetti storici di Topo Gigio con i personaggi più amati del piccolo schermo.

Su Rai1, in prima serata, gli indimenticabili capolavori Disney : “Biancaneve e i sette nani” (25 dicembre), “Cenerentola” (26 dicembre), “La bella addormentata nel bosco” (27 dicembre) e “Mary Poppins” (28 dicembre) con una straordinaria Julie Andrews. Tra gli altri titoli in programma “Belle e Sebastian”, “Anna dai capelli rossi”, “Piccola Lady”, “Una renna sotto l’albero” e “Heidi”. Inoltre, il 24 dicembre alle 17.30 andrà in onda “Che fine ha fatto Babbo Natale?”, un’originale docu-fiaba, ideata da Angelo Mellone che analizzerà l’evoluzione del mito di San Nicola: dalla figura dispensatrice di doni e miracoli dell’iconografia cristiana, all’amabile vecchio vestito di rosso, con tanto di slitta e renne, noto in tutto il mondo come Babbo Natale.

Anche su Rai2 sarà un Natale ricco di proposte dedicate ai giovanissimi. Dopo “Maleficent” con Angelina Jolie (il 21 dicembre) e “Rapunzel – l’intreccio della torre” (22 dicembre) si prosegue il 24 con il premio Oscar “Frozen – il Regno di ghiaccio” e i due cortometraggi d’animazione “Frozen Fever” e “Le avventure di Olaf”. Il mondo dei fumetti farà irruzione nel piccolo schermo con “Big Hero 6”, ispirato al personaggio Marvel, in onda il 29 dicembre. Per il 31 dicembre, prima serata con “Hotel Transylvania 2” seguito, in seconda serata, dal gigante buono di “Ralph Spaccatutto”. Tra animazione e live action, il 1° gennaio Amy Adams e Patrick Dempsey saranno protagonisti di “Come d’incanto”, a cui seguirà la storia, firmata Disney, di “Pocahontas”. Il 2 gennaio alle 21.05 arriveranno i “Pixels” con Adam Sandler tra i protagonisti, mentre chiuderanno le serate natalizie “Cinderella”, adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola, e “Viaggio al centro della terra”, ispirato al romanzo di Jules Verne. Le settimane di Natale dedicate ai più piccini cominceranno però sin dal primo mattino e proseguiranno per tutto il giorno. Tra le proposte in palinsesto “I Classici Disney”. Ed ancora, “Trilli e la nave pirata” (24 dicembre alle 07.45), “I fantastici cinque. Alla ricerca dell’occhio verde” (27 dicembre alle 07.00), “I fantastici cinque. Alla ricerca del tesoro perduto” (27 dicembre alle 08.30), “I fantastici cinque. Gli amuleti del faraone” (28 dicembre alle 08.15), “Cool dog – Rin Tin Tin a New York” (31 dicembre alle 06.30), “Winx Club: Il mistero degli abissi” (1 gennaio, 6.15) seguito da “Il castello magico” (7.30), “Le avventure di Zarafa, giraffa giramondo” (2 gennaio, 7.15), “Dino la macchina del tempo” (3 gennaio, 7.15), “Un fantasma per amico” (5 gennaio, 17.00), “Striscia, una zebra alla riscossa (6 gennaio, 15.45).

Anche Rai3 proporrà una serie di appuntamenti imperdibili per i ragazzi. Il 23 dicembre alle 20 si partirà con “Alla ricerca di Nemo”, uno dei capolavori della Disney-Pixar che racconta le avventure del colorato pesciolino tanto amato dai bambini. Il 24 dicembre alle 21.15 tornerà, per le feste natalizie, il grande circo di Rai3 con il “Festival Internazionale del Circo di Montecarlo”. La conduzione quest’anno è affidata a Melissa Greta Marchetto. Questa 42^ edizione sarà ancora più emozionante e memorabile del solito, perché verrà celebrato un anniversario storico: i 250 anni della vita del circo moderno.. E, ancora, una grande sorpresa in tre serate : il 25, 26 e 27 dicembre, andrà in onda la saga completa di “Una Notte al Museo”, diretta da Shawn Levy e interpretata da Ben Stiller, con la prima visione del terzo episodio “Il segreto del Faraone”. Il 31 dicembre alle 21.00 tornerà “Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo” con Melissa Greta Marchetto. Tra le altre strenne in cartellone “Bolt, un eroe a quattro zampe”, “Khumba, cercasi strisce disperatamente”, “Il grande e potente Oz” e “Nut Job Operazione nocciole”.

Sotto l’albero tra i regali più belli ci sarà sicuramente anche il palinsesto natalizio di Rai Ragazzi che, per l’occasione, con i suoi canali al servizio dei bambini Rai YoYo e Rai Gulp, proporrà tanto intrattenimento, programmi dedicati, film e produzioni animate in prima visione. Ogni giorno, alle 18, su Rai YoYo da non perdere “Natale con YoYo”, uno spazio condotto da Lorenzo Branchetti, volto noto della “Melevisione”, con Gipo (Oreste Castagna), Carolina Benvenga, Laura Carusino e i pupazzi Lallo , Zarina e Dodò . A partire dal 21 dicembre, sempre tutti i giorni alle 7.55 e alle 16.40, arriveranno le nuove puntate di “Bumbi”. Un programma innovativo rivolto a bambini a partire dai 18 mesi. Tra i cartoni animati, invece, da segnalare i nuovi episodi di “School Of Roars” in onda tutti i giorni alle 17.15 e dalla domenica al venerdì anche alle 21.05. Un cartone che aiuta i bambini a prepararsi alla vita scolastica attraverso le avventure, le esperienze e le relazioni dei protagonisti che non sono altro che piccoli mostri. Sempre su Rai YoYo, ogni giorno, dalle 18.15, non mancheranno tanti cartoon a tema natalizio, come “Loopdidoo e il grande pasticcio di Natale” (18 e 19 dicembre), “Finalmente Natale” (20 dicembre), “Trecciolina e Senzasonno” (prima Tv, 21 dicembre), “Pingu alla festa di matrimonio” (22 dicembre), “Mimi e Lisa” (prima Tv, 23 dicembre), “Spike” (24 dicembre), “La casa delle api – Il Natale perfetto” (25 dicembre), “Speciale Pimpa – Olivia Paperina” (26 dicembre), “Gruffalo” (27 dicembre), “Gruffalo e la sua piccolina” (28 dicembre), “Milo e il mistero dell’albero giallo” (29 dicembre), “Un incredibile Natale” (30 dicembre), “Che animale sei?” (31 dicembre), “Molly Monster e il mostro di Natale” (1 gennaio), “Lost and found – Una storia di solitudine perduta e amicizia ritrovata” (2 gennaio), “Bob e la slitta di Babbo Natale” (prima Tv, 3 gennaio), “Bastoncino” (4 gennaio), “Papà inverno” (5 gennaio) e “La strega Rossella” (6 gennaio). Inoltre, tutti i giorni, alle 19.5 ci saranno i “Cartoni dello Zecchino d’oro – Christmas Collection”, con i video animati delle più belle canzoni di Natale interpretate dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Infine, ogni sabato alle 20.45 spazio ai film natalizi : “Canto di Natale di Topolino” (22 dicembre), “Il Natale di Peter Coniglio” (29 dicembre) e il lungometraggio animato “La freccia azzurra” di Enzo D’Alò (5 gennaio).

Su Rai Gulp il magico Natale comincerà con due nuove serie. La prima “Belle e Sebastien”, in onda tutti i giorni, alle 12.55, e dal lunedì al venerdì alle 18 è tratta dai racconti di Cécyl Aubry”. La seconda è “I pirati della porta accanto”, in onda dal lunedì al sabato, alle 13.45 e tutti i giorni alle 18.25. Il 25 dicembre, giorno di Natale, alle 18.25 sarà il turno del film “Hank Zipzer – Catastrofe di Natale”, tratta dalla serie in onda su Rai Gulp. Non mancherà l’appuntamento domenicale con il “Cinema di Rai Gulp”, sempre alle 21. In calendario film come “Descendants” (30 dicembre) e “Descendants 2” (domenica 6 gennaio). Infine, spazio alla musica con le puntate speciale di “Gulp Music”, in onda ogni sabato e domenica alle 17.55. Sabato 29 dicembre puntata speciale dedicata a Sanremo Giovani, mentre il 5 gennaio ci sarà l’artista internazionale LP.