“Da Noi… A Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1…, andrà in onda oggi domenica 24 maggio 2020 alle ore 17.35

Francesca Fialdini nella nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 24 maggio alle 17.35 su Rai1, ospita Orietta Berti e il giornalista e scrittore Massimo Gramellini.

Inoltre in studio ci sarà Gabriele Corsi e l’incursione di Furio Corsetti e Giorgio Daviddi che insieme a Corsi formano il mitico Trio Medusa. Tra gli ospiti anche l’attrice Ludovica Nasti protagonista della fiction di successo “L’Amica Geniale” e il sindaco di Siracusa Francesco Italia che racconterà come la sua città sta affrontando la ripartenza in Fase2.

“Da Noi… A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabio Crisafi, produttore esecutivo Monica Gallella.