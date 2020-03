Da Noi… A ruota libera…, oggi 8 marzo alle 17.35 su Rai1 con Francesca Fialdini

Domenica 8 marzo, alle 17.35 su Rai1, in occasione della Giornata internazionale della Donna, “Da Noi… A Ruota Libera” di Francesca Fialdini ospiterà uno dei più grandi attori italiani Luca Zingaretti che, nel corso dell’intervista, farà un omaggio all’universo femminile.

Inoltre, il programma da sempre attento alle storie di donne in tutte le loro declinazioni, avrà in studio questa settimana Milly Carlucci, conduttrice e autrice molto amata dal pubblico ed esempio di bravura e professionalità che ha firmato numerosi successi televisivi. E ancora, l’aspirante astronauta Linda Raimondo, che sta studiando con tenacia per andare su Marte.