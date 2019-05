Dalle 15.15 su Radio Amore, appuntamento con lo Speciale dedicato alla Finale di Coppa Italia, tra Acr e Matelica

I responsabili, di una emittente radiofonica di Messina, scrivono sul proprio spazio di un social network: “dalle 15.15 su Radio Amore appuntamento con lo Speciale dedicato alla Finale di Coppa Italia. Un lungo prepartita dallo stadio -Francioni- (in fm ed anche in diretta video da Latina su www.radioamore.net, www.radioamore.tv e sulla nostra pagina Facebook), la cronaca del match ed al termine dei 90 minuti l’ampio dopogara (in fm e nuovamente in diretta video da Latina su www.radioamore.net, www.radioamore.tv e sulla nostra pagina Facebook)”.

E per concludere: “prima, durante e dopo la partita condividete con noi le vostre emozioni scrivendo messaggi WhatsApp al 366 41 50 500! Radio Amore, con il Messina nel cuore. Sempre”.