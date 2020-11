Decimo appuntamento, sabato 14 novembre alle 16.25, con “ItaliaSì”, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Marco Liorni. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni. Al centro della scena il podio di “ItaliaSì”, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti.

Nella puntata:

le gioie della maternità e del parto in casa;

in un quartiere di Verona due uomini si aiutano per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale;

qualcuno ha rubato la carrozzina a Giusy, campionessa paraolimpica, dal podio un appello fatto con il cuore;

podio a un grande professore social… Sandro, che con i suoi video pubblicati su internet raggiunge milioni di studenti in tutta Italia;

mago Heldin porta un momento di spettacolo con momenti di magia che ha condiviso anche con Papa Francesco;

podio a Paolo che fin dall’infanzia ha una grandissima passione, quella del lavoro a maglia.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Manuel, cacciato via di casa dalla mamma perché omosessuale.

Si parlerà di Covid per cercare di dare anche qualche notizia positiva: podio a Maurizio che è un medico di famiglia e segue i suoi pazienti nella maniera in cui tutti noi vorremmo essere seguiti. Questa settimana, poi, si andrà con Caterina Varvello a Pontedera dove un paese si divide per colpa di un presepe. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.