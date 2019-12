“Domenica In”: la 16° puntata in onda domenica 29 dicembre su Rai1 alle 14 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma avrà come ‘fil rouge’, il noto astrologo Paolo Fox

La 16° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 29 dicembre su Rai1 alle 14 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma avrà come ‘fil rouge’ il noto astrologo Paolo Fox e 12 personaggi famosi in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco.

Tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci, Martufello. Ampio spazio dunque all’astrologia e alle attesissime previsioni per il 2020 di Paolo Fox, mentre lo chef Gianfranco Vissani sarà intento a preparare alcuni piatti per il cenone di fine anno al’insegna del risparmio.

Sarà una puntata di musica e di allegria con Jerry Calà che canterà un mix di successi di Lucio Battisti, mentre Enrico Nigiotti si esibirà con alcuni brani tratti dal suo ultimo album ‘Cenerentola e altre storie’. L’ attrice ed opinionista Sandra Milo, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier nella quale parlerà della sua carriera, dei suoi amori e del profondo affetto che la legava al regista Federico Fellini. La compagnia del musical ” Priscilla”, in queste settimane in tour in Italia, si esibirà in studio con i brani ‘It’s raining man’ e ‘Colors of my world’. La regia è di Roberto Croce.