Dopo il debutto e gli ottimi ascolti della scorsa settimana, torna oggi domenica 29 settembre alle 17.35 su Rai1, l’appuntamento con “Da noi… A Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini dove protagoniste sono le storie di “persone comuni” ma anche di artisti, icone della nostra epoca, che hanno seguito fino in fondo la propria natura superando le prove che la vita ha messo loro di fronte.

Ospite della puntata Paola Turci, che racconta la sua storia senza filtro, la sua famiglia, la sua idea di femminismo e femminilità. La cantante parla anche della collega Emma Marrone, della sua forza, del suo grande cuore. A seguire, in studio avverrà il toccante incontro tra Paola e Veronica, le due sorelle che la scorsa settimana hanno lanciato in onda un appello per ritrovare il fratello Luca. Il ragazzo, dopo aver visto il programma ha contattato la redazione per abbracciare per la prima volta le sue sorelle.

Ospiti di “Da noi… A Ruota Libera” anche The Sin Sisters Company: un gruppo di donne, o meglio una vera e propria “sorellanza”, che all’interno di un laboratorio stabile si occupa di burlesque e femminilità. Tutto con grande ironia e leggerezza e tanto amore per questo genere di spettacolo. Con le Sin Sisters sarà presente in studio anche Justine Mattera.

“Da noi… A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Torino con la regia di Francesco Ebner. Da noi…A Ruota Libera è scritto da: Celeste Laudisio, Igor Artibani, Ernesto Marra, Massimo Piesco. Scenografia di Alessandro Carletto. Produttori esecutivi Rai Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Giampaolo Toselli