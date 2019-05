Due parole, sul Milan… e Gattuso

"SULLE PRIME, NON HO CAPITO LA SCELTA DI ELLIOT"

Sulle prime, non ho capito la scelta di Elliot… su Gandis… un signore che non ha vinto un fico secco all’Arsenal ma ha solo costruito squadre senza infamia e senza lode…!

Il Milan è il Milan, merita maggiore pressione economica e maggiori investimenti anche sui giovani certo ma che siano veri campioni… Gattuso. Un uomo vero non c’è dubbio un milanista vero.

Ma aggiungo, in panca la squadra gli è più volte sfuggita di mano… lo spogliatoio alla fine se lo e’ bello e mangiato…! Spero questa esperienza (per me modesta), lo faccia diventare più maturo lo merita davvero.