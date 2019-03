E’ diventata una fiction, “Rapita dalla Giustizia” l’incubo durato 11 anni di Angela Lucanto

E’ diventato una fiction l’incubo della famiglia di Angela Lucanto di Masate in Provincia di Milano. Si intitolera’ “L’amore strappato” (prodotto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo) la trasposizione tv del libro “Rapita dalla Giustizia”. A recitare in questo lungometraggio per il piccolo schermo, ci saranno Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro. Tutto, verra’ trasmesso a partire dal 31 marzo su Canale 5 al termine di ” Striscia la Notizia”.

Angela da bambina, fu allontanata dalla sua famiglia che vedrà solo undici anni più tardi. Da diverso tempo i produttori, avevano contattato la sfortunata protagonista di questa triste storia per chiederle di poter trarre un film dalla sua vicenda che aveva raccontato in un testo pubblicato nel 2009.

Un dramma durato undici anni

E’ iniziato il 24 novembre 1995, il dramma di Angela Lucanto. Lei viveva con mamma Raffaella, papà Salvatore e il fratello Francesco e quel giorno (come sempre) si era recata regolarmente a Scuola. Quando la madre è andata a prenderla alla fermata dello scuolabus però non c’era traccis della piccola sul pullmino. In mattinata, la minore era stata allontanata da un’assistente sociale e da due carabinieri che l’avevano portata in un Istituto.

E’ iniziato cosi’ il terrore per la sua famiglia e lei. La bimba, fu allontanata in seguito alle dichiarazioni di una 14enne che aveva riferito di essere stata abusata dal padre di Angela, che aveva fatto lo stesso alla figlia.

In Istituto dicevano ad Angela, che i suoi genitori l’avevano abbandonata, contemporaneamente per Salvatore Lucanto cominciava un secondo calvario giudiziario, dato che venne arrestato e rinchiuso a San Vittore. Su di lui, pendeva una condanna in prima grado a 13 anni. Il giudizio pero’, fu ribaltato in Corte d’Appello con una assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” e definitivamente confermato da una Sentenza della Cassazione.

Ritrovata su una spiaggia

Con la liberazione di Salvatore, non ebbe termine la tragedia, infatti nel frattempo la figlia era stata data in adozione e i suoi familiari non avevano piu’ sue notizie. Grazie ad un caso, i genitori di Angela avevano scoperto che la famiglia adottiva si recava in Liguria per trascorrere le vacanze estive. I Lucanto quindi, decisero di battere palmo a palmo le spiagge fino a quando ritrovarono la ragazza che in un secondo momento è stata contattata dal fratello il quale le ha raccontato tutto. Perche’ Angela potesse ricongiungersi con i suoi familiari dovette attendere il compito dei 18 anni oggi, ne ha 25