E’ iniziata alle 14.00, la 24^ puntata di Domenica In

IN DIRETTA FINO ALLE 17.30, DAGLI STUDI FABRIZIO FRIZZI SU RAI1, CON LA CONDUZIONE DI MARA VENIER VI E' IL PROGRAMMA CON TANTI OSPITI

La 24esima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 23 febbraio è partita alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, con in apertura Carlo Verdone che ha presentato al pubblico la sua nuova esilarante commedia, Si vive una volta sola.

A seguire…, ampio spazio ai protagonisti di Sanremo 2020 con Francesco Gabbani (secondo classificato a Sanremo con il brano ‘Viceversa’), Irene Grandi protagonista del testo ‘Finalmente io’, Enrico Nigiotti con ‘Baciami adesso’, Le Vibrazioni con ‘Dov’è’ (forse è previsto anche un angolo per il gossip e per parlare di Clizia Incorvaia) e Rita Pavone con il singolo che ha portato a Sanremo ‘Niente (Resilienza 74)’.