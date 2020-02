E’ partita alle ore 14.00, “Domenica in”… Speciale da Sanremo

Una lunga domenica nella quale riascoltare, come da tradizione, le 24 canzoni della 70° edizione del Festival di Sanremo direttamente dai protagonisti: la 22° puntata di “Domenica in” è in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo domenica 9 febbraio partita dalle 14.00 su Rai1 con la conduzione della padrona di casa Mara Venier. Tra una canzone e l’altra, interverranno alcuni opinionisti e giornalisti che avranno modo di fare alcune domande direttamente ai cantanti del Festival.

Tra gli ospiti: i ‘Gente de Zona’, un gruppo musicale cubano fondato dal musicista Alexander Delgado e conosciuto in tutto il mondo per aver cantato con Enrique Iglesias in ‘Bailando’, nel 2014. Il gruppo è famoso anche per aver duettato con le più importanti pop star internazionali… Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Marc Anthony, Laura Pausini.

A “Domenica In” i Gente de Zona’ canteranno il loro ultimo singolo ‘Gozadera y bailando’. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo a Sanremo di Wilma De Angelis. E’ stata la stessa Mara Venier a invitare a Sanremo ufficialmente Wilma De Angelis dai microfoni di Rai Radio2 e domani la ‘mitica’ Wilma, che compirà 90 anni il prossimo 8 aprile, sarà ospite di ‘Domenica in’ in quello stesso Teatro Ariston dal quale manca dal 1963, pur avendo al suo attivo 9 Festival di Sanremo. Wilma De Angelis si esibirà cantando un ‘medley’ dei suoi successi con alcuni dei brani che l’hanno resa famosa come ‘Nessuno’ e ‘Patatina’.

La puntata si concluderà con l’esibizione del cantante vincitore della 70^ edizione del Festival di Sanremo. La regia è di Stefano Vicario.