E’ ripartito oggi 29 giugno 2020 alle ore 8 su Rai3…, “Agorà Estate”

Nel primo fine settimana d’estate, sono tornate le code sulle strade e le spiagge sono affollate: e il distanziamento?

Nella prima puntata (che e’ iniziata alle ore 8) del nuovo ciclo di Agorà Estate, in onda oggi lunedì 29 giugno su Rai3 e condotto dal giornalista Roberto Vicaretti, si parla dell’estate delle regole. Si parla anche dei nuovi focolai di contagio in Italia, a cominciare da quello di Bologna. Le telecamere al centro migranti di via Mattei: al via i test sugli ospiti, dopo che due di loro – dipendenti di una ditta di consegne – sono risultati positivi al Covid. E naturalmente tutte le novità politico economiche, dai temi caldi come l’utilizzo del fondo salva-Stati e il decreto rilancio fino al possibile taglio delle tasse.

Gli ospiti di Roberto Vicaretti sono: “Graziano Delrio, capogruppo Camera Pd, Riccardo Molinari, capogruppo Camera Lega, Marianna Aprile, Oggi, Pietro Senaldi, direttore responsabile Libero, Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, Pier Luigi Bersani, Dino Giarrusso, M5s, Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, Alessandra Ghisleri, presidente Euromedia Research, Maura Gancitano, filosofa, Dacia Maraini”.