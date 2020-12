E’ tornata su Rai1 dopo le ore 14…, oggi 13 dicembre 2020 “Domenica In’… in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier

E’ tornata su Rai1 dopo le ore 14…, oggi 13 dicembre 2020 “Domenica In’… in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, condotta da Mara Venier.

Tra gli ospiti di questa puntata innanzitutto Andrea Bocelli, che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Il cantante è d’altronde un emblema della nostra musica in tutto il mondo. Con lui nel salotto di Mara Venier anche la moglie, Veronica Berti.

Non mancherà anche in questa puntata il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria del Coronavirus con la virologa Ilaria Capua. Per quanto riguarda il cinema l’ospite attesissimo è il regista Ferzan Özpetek.

E ancora tra gli ospiti di ‘Domenica In’, secondo le anticipazioni, Aldo Cazzullo e poi un gradito ritorno sul piccolo schermo, Gabriella Carlucci, da molto tempo lontana dalla televisione.

Ci sarà poi uno spazio dedicato a Ballando con le stelle con in studio uno dei suoi maggiori protagonisti, ovvero Paolo Conticini. Per lanciare il Telethon sarà in studio il Presidente della fondazione Luca Cordero Di Montezemolo con il giovane cantante malato di Sla Paolo Palumbo, che già abbiamo visto sul palco di Sanremo e che ora ha fatto un pezzo con Achille Lauro dal titolo “Quella notte non cadrà”.