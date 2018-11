Ennesima sconfitta, per l’Acr Messina del patron Sciotto

Si e’ fatto sempre piu’ a tinte fosche il presente calcistico per l’Acr Messina (del patron Sciotto), che nella odierna trasferta di Palmi ha rimediato una secca sconfitta per 3 a 0.

Questa ennesima prestazione umiliante, disegna indubbiamente un futuro nel quale verosimilmente si dovra’ abbandonare, almeno per la stagione in corso qualsiasi proposito di rinascita.

Tutti, hanno contribuito a far raggiungere questo livello cosi’ basso con in testa il presidente Sciotto, passando per i giocatori che non possono essere definiti in alcun modo, fino agli allenatori Infantino e Biagioni per concludere con i direttori sportivi.

Sara’ difficile ora, riconquistare la fiducia dei tifosi che hanno dovuto fare una grande scorta di pazienza continuando a seguire questa compagine che in questi primi mesi di serie D gli ha regalato amarezza infinita.