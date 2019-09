Evento speciale, il film “Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle Carceri”

UN DOCUFILM DI FABIO CAVALLI

Giovedì 5 settembre alle ore 17.00, nella Sala storica dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, sarà proiettato, come evento speciale della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il docufilm di Fabio Cavalli “Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle carceri”, prodotto da Rai Cinema e Clipper media.

La proiezione sarà introdotta da una breve presentazione del Presidente della Biennale, Paolo Baratta. All’incontro saranno presenti, oltre al regista, la Vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia e i giudici costituzionali Francesco Viganò e Luca Antonini.

Accompagnati dall’Agente di polizia penitenziaria Sandro Pepe, sette giudici della Corte costituzionale – che giudica le leggi e non le persone, ma che con le sue decisioni incide profondamente nella vita di ciascuno – entrano in sette istituti penitenziari italiani. Il film si ispira all’omonima iniziativa avviata dalla Corte costituzionale nel 2018 e racconta l’incontro tra questi due mondi apparentemente agli antipodi e diversamente “chiusi”, incontro che non ha precedenti nella storia del nostro Paese e nel mondo.