Federica Sciarelli, nuovamente in onda anche oggi mercoledi’ 16 ottobre con Chi l’ha Visto? su Rai3 fino alle ore 24.00.

Presenti in studio con Federica Sciarelli: “lo zio Alexandru Companasu, che è candidato alle elezioni presidenziali nel suo paese, insieme a Tudorita Macesanu, la mamma di Alexandra, per lanciare un appello ai telespettatori italiani. Sono convinti che la ragazza sia stata rapita e si trovi ora in Italia. Alexandra è svanita nel nulla in Romania il 24 luglio scorso”.