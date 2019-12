Federica Sciarelli si occupa del caso di Chico Forti, l’italiano condannato a vita per un omicidio che dice di non aver commesso: una testimonianza inedita a “Chi l’ha visto?” nella puntata in onda mercoledì 11 dicembre alle 21.20 su Rai3. Ad uccidere sarebbe stato un altro, lo afferma un consulente finanziario che non è stato ancora ascoltato dalle autorità statunitensi né italiane. Settimana decisiva per l’omicidio di Luca Sacchi.

Tabulati dei telefoni e automobili sotto esame. Cosa riveleranno? E perché Anastasia a poche ore dalla morte di Luca va a prendere la panda del fidanzato dai genitori distrutti dal dolore?

