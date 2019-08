Fino alle ore 10.00, oggi su Rai3: Agorà Estate con Monica Giandotti

Dopo tre giorni di trattative ricominciano oggi le consultazioni al Quirinale per la crisi in atto. Si va verso un governo giallorosso mentre si vengono chiarendo le intenzioni dei vari gruppi. Il centro destra – schierato contro il ribaltone che si va profilando – chiede elezioni anticipate con la Lega in testa, gli altri optano per un governo di legislatura che potrebbe nascere da un possibile accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle, sempre che riescano a trovare una linea di azione comune.

Questo il tema centrale della puntata di oggi martedì 27 agosto, ad Agorà Estate condotto da Monica Giandotti, in diretta fino alle 10.00, su Rai 3. Uno spazio sarà dedicato anche oggi al terremoto che ha colpito il Centro Italia 3 anni fa.

Gli ospiti di Monica Giandotti saranno: “Antonio Macaluso (Il Corriere della Sera), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Francesco Boccia (Partito Democratico), Alessandro Barbera (La Stampa), Gaetano Pedullà (Direttore La Notizia), Tonino Lamborghini (Imprenditore), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Vinicio Capossela (Cantautore)”.