Fino alle ore 17.30, Mara Venier su Rai1 con i suoi ospiti

Oggi 17 marzo, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, fino alle ore 17.30, andrà in onda su Rai1 la 27^ puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier.

Ecco chi saranno, gli illustri ospiti (che terranno compagnia ai telespettatori con aneddoti, interviste e molti spunti di riflessione) di Zia Mara: “Paola Barale nuovamente in studio. Dopo il successo della scorsa puntata, la Mara nazionale avrà ancora in studio Paola Barale, la -bionda- così come era solito chiamarla il suo ex fidanzato Raz Degan, Red Canzian insieme alle figlie e Lino Banfi, con la figlia Rosanna, anche lei attrice com e il papà”.