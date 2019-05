Fino alle ore 17.30, su Rai1: la 35^ puntata di Domenica In

Oggi domenica 12 maggio, in diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi”, fino alle ore 17.30 andrà in onda la 35^ puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier. In occasione della festa della mamma, sarà una puntata caratterizzata da tante presenze femminili.

Tra gli ospiti:

Manuela Arcuri. La popolare attrice e showgirl si racconterà in un’ampia intervista, nella quale parlerà della sua carriera, dei suoi successi al cinema e in tv, ma anche del suo ruolo di mamma del piccolo Mattia;

Bianca Guaccero. L’attrice parlerà della sua esperienza di mamma della piccola Alice;

Arisa si esibirà in un medley dei suoi successi;

Ci sarà anche Simona Sparaco, mamma e scrittrice di successo;

Giuseppe Zeno, l’attore napoletano protagonista della fiction di successo di Rai 1 “Mentre ero via”, si racconterà in un’ampia intervista, nella quale parlerà della sua carriera e delle sue passioni: lo sport e il mare;

Alan Sorrenti canterà due sue hit di successo, accompagnato dall’orchestra di “Domenica In” diretta da Stefano Magnanensi: “Tu sei l’unica donna per me”, che quest’ anno compie 40 anni, e “Figli delle stelle”;

Alfio Bonanno, tenore italo-americano, arriverà direttamente dagli Stati Uniti, dove è reduce da una tournèe di grande successo.

Ci sarà anche spazio per un talk sulle diete e su come mettersi in forma prima dell’estate, in studio interverranno: “Rosanna Lambertucci, Simona Izzo, Daniela Ferolla, il prof. Donato Miggiano, esperto di alimentazione, e il prof. Carlo Gasperoni, chirurgo plastico”.