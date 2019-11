Fino alle ore 24.00, questa sera su Rai3: in onda dagli studi di via Teulada, 66 a Roma una nuova puntata di Chi l’ha Visto?

Chi ha incontrato a Parigi Alessio Vinci? E perché? Le novità nella puntata di “Chi l’ha visto?”, il programma di Federica Sciarelli , in onda oggi, mercoledì 30 ottobre fino alle 24.00 su Rai3.

La morte di Alessio Vinci: la Francia dice che le indagini vanno avanti. Ancora non è chiaro come mai lo studente modello del politecnico di Torino sia andato in un albergo di Parigi, per poi cadere giù da una gru di un cantiere. A “Chi l’ha visto?” il nonno di Alessio continua a chiedere la verità.

Il programma di Rai3 si occuperà anche della strana scomparsa di Claudia Stabile, la mamma di cui non si hanno più notizie da 22 giorni. Infine, aggiornamenti in diretta sull’omicidio di Luca Sacchi, il giovane assassinato a Roma.