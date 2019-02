Fino alle ore 24 circa, il 20° appuntamento con Non e’ l’Arena su La7

Questa sera tra gli ospiti di Non è l’Arena sono: “Matteo Renzi, Alessandra Mussolini, Luca Telese, Giancarlo Dotto, Annalisa Chirico, Alba Parietti, Caterina Collovati, Alessia Morani, Gianfranco Vissani, Iolanda Restano, Fabrizio Corona, Myrta Merlino, Nunzia De Girolamo, Stefania Andreoli, Pietro Farneti”.

Con l’ex presidente del Consiglio dei ministri, Giletti parlera’ dei suoi genitori… la madre Laura Bovoli ed il padre Tiziano Renzi che sono attualmente ristretti agli arresti domiciliari, il figlio Matteo ipotizza, denunciandola, una presunta Giustizia a tempo che avrebbe fatto scattare l’arresto per oscurare l’esito del referendum on line degli iscritti Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau, del 19 febbraio col quale i votanti hanno deciso il rifiuto della autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni Salvini.

Il leader leghista, era accusato di sequestro di persona, in relazione ad un presunto indebito trattenimento dei clandestini sulla nave militare Diciotti ferma nel porto di Catania dal 20 al 25 agosto 2018, prima di essere fatti sbarcare (e di essersi in maggioranza resi immediatamente irreperibili salvo poi chiedere in Tribunale un paradossale risarcimento danni allo stato Italiano).

Ma esulando da teorie complottiste, il conduttore cerchera’ di far luce sul dramma attuale della famiglia Renzi.

In trasmissione si discuterà poi, delle odierne elezioni Regionali in Sardegna che si svolgeranno fra i 7 candidati governatori in corsa, con sullo sfondo lo scontro duro fra i pastori sardi e gli industriali caseari sul crollo del prezzo del latte di pecora, che ha distrutto l’economia sarda.