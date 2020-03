Franco Di Mare, e’ l’ospite della odierna puntata di Da Noi… A Ruota Libera

Nella nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda oggi domenica 22 marzo a partire dalle 17.35 su Rai1, ospite di Francesca Fialdini e’ il giornalista, scrittore e conduttore tv Franco Di Mare che in questo periodo con “Frontiere” sta raccontando ai telespettatori l’emergenza Covid-19. Nel corso del programma saranno in collegamento Flavio Insinna, Gabriele Corsi, l’attrice comica Emanuela Aureli, la food blogger Benedetta Rossi e il comico Sergio Friscia.

Inoltre, spazio a Costanza, Maria Alessandra e Martina, tre giovani studentesse di lingue orientali che hanno deciso di dare il loro contributo facendo da tramite tra i pazienti cinesi ricoverati e i medici dell’ospedale Spallanzani.