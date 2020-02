Gigi D’Alessio, con il: “Noi due tour 2020”

Uno spettacolo dedicato ai fan, che potranno richiedere i brani in scaletta: Gigi D’Alessio aggiunge un tre nuovi appuntamenti del “Noi due tour 2020”, che raddoppia al Teatro Metropolitan di Catania il 25 aprile e fa tappa anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 19 maggio e al Teatro Nazionale di Milano il 24 maggio. Le prevendite sono disponibili da oggi mercoledì 5 febbraio per il Fan Club e da giovedì 6 febbraio per tutti.

Super ospite sul palco del Festival di Sanremo 2020, reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1 e dai sold-out dello spettacolo con Nino D’Angelo “Figli di un Re minore”, Gigi torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore.

Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande intesa: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Queste le date annunciate: 17 marzo Brescia – Teatro Dis_Play, 18 marzo Bologna – Teatro EuropAuditorium, 21 marzo Montecatini – Teatro Verdi, 25 marzo Genova – Teatro Politeama, 29 marzo Cremona – Teatro Ponchielli, 1° aprile Parma – Teatro Regio, 3 aprile Varese – Teatro Openjobmetis, 7 Torino – Teatro Colosseo, 18 Bari – Teatro Team, 22 aprile Crotone – PalaMilone, 24 e 25 aprile Catania – Teatro Metropolitan, 27 aprile Firenze – Teatro Verdi, 29, 30 aprile e 1° maggio Napoli – Teatro Augusteo, 19 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica, 24 maggio Milano – Teatro Nazionale. RTL 102.5 è media partner del tour.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club Ufficiale di Gigi D’Alessio (www.contanoecantano.com) dalle ore 16.00 di mercoledì 5 febbraio alle ore 15.00 di giovedì 6 febbraio. La prevendita generale inizierà online su www.ticketone.it dalle ore 16.00 di giovedì 6 febbraio e dalle ore 11.00 di giovedì 13 febbraio nei punti vendita abituali.

