Giovedì 2 luglio Agorà Estate torna ad occuparsi della ripartenza in Fase 3. L’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del Paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta anche le interviste a Roberto Speranza, ministro della Salute e a Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3 ci saranno anche: Roberto Morassut, Partito Democratico; Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle; Matteo Richetti, Azione; Dario Galli, Lega; Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Annalisa Chirico, Il Foglio; Marco Balich, organizzatore di eventi olimpici.