Gli ospiti, di Domenica In, oggi 20 gennaio

Dagli studi Rai, dedicati a Fabrizio Frizzi, oggi alle 14 a Domenica In sul primo canale statale, oltre a Gina Lollobrigida che concederà a Mara Venier una bella e approfondita intervista delle sue, ci sarà spazio ancora per il cinema. Ed infatti la conduttrice avrà anche modo di chiacchierare con l’attrice romana Claudia Gerini. Poi sarà tempo di intervistare anche Gloria Guida, attrice e moglie del grande Johnny Dorelli, tornata in televisione con l’inedito ruolo di conduttrice de “Le ragazze”, interessante show della terza rete di Stato.

Grandissima attesa per la presenza in studio dello stilista Roberto Capucci – che approderà per la prima volta in televisione per una intervista a tutto tondo che racconterà i risvolti inediti della sua vita e della sua carriera. Successivamente sarà tempo anche per Cristina Ciacci, la figlia di Little Tony che si esibirà anche in studio con in medley di successi dedicati al padre.

Per lo spazio dedicato al talk show, si approfondirà il tema l’eterno conflitto familiare tra -suocere e nuore- e ne parleranno con la Venier: “Simona Izzo con il marito Ricky Tognazzi, Mauro Coruzzi e la giornalista Silvana Giacobini”.