Grande evento di cinema, moda e canto. In Sicilia arrivano Massimo Boldi, Garrison Rochelle e Marco D’Angelo

Un campus di tre giorni di formazione vera. Presenti tre big per categoria; Massimo Boldi per il cinema, Garrison Rochele per la moda e Marco D’Anegelo per il canto.

Dal campus usciranno i nuovi talenti per la moda, il cinema, ed il canto, difatti si terranno in esclusiva i casting delle più importanti produzioni italiane sia cinematografiche con la “Titanus” che televisive, (Grande Fratello e le Winx gruppo Endemol Shine), mentre per la moda saranno scelti e contrattualizzati i migliori modelli e le migliori modelle, direttamente da selezionatori della “Brave Models”, una delle più importanti agenzie di moda in Europa.

ll campus sarà diviso in due categorie: Junior (dai 4 anni ai 12 anni) e la categoria Senior dai 13 anni in su. A tutti verrà rilasciato attestato di partecipazione al Campus che sarà consegnato direttamente da Massimo Boldi, Garrison Rochelle e Marco D’Angelo.

Ad opsitare il tutto sarà la località di Acicastello (CT) in uno dei migliori alberghi del capoluogo e la partecipazione comprende anche il vitto e l’alloggio, Per partecipare potete andare sul sito www.vpcasting.tv nella sezione (campus) oppure chiamare lo 090/8961106.