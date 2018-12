I carabinieri, hanno eseguito un ordine di carcerazione ai domiciliari per un 19enne di Merì (ME)

I militari dell’Arma, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione ai domiciliari per un 19enne di Merì (ME) che deve scontare sei mesi di reclusione con l’accusa di dannegiamento in concorso, comminatigli con una sentenza divenuta definitiva, perche quando era ancora minorenne vandalizzò le telecamere di videosorveglianza del Comune. Gli appartenenti alla Benemerita, all’epoca dei fatti denunciarono il giovane (non ancora maggiorenne), perché con altri coetanei aveva messo fuori uso gli apparecchi a circuito chiuso del Municipio.