I racconti di A Sua Immagine su Rai1, oggi 2 maggio 2020 alle ore 15.55

Lorena Bianchetti nella puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 2 maggio, alle 15.55 su Rai1, racconta la storia di Paolo e Mariangela. Tutto inizia con una febbre alta che non passa e una tosse fastidiosa, solo che Mariangela è a poche settimane dal parto. Al Poliambulanza di Brescia, dove si reca insieme al marito Paolo per capire il motivo di quella febbre che non scende, i medici scoprono che Mariangela ha il Covid-19. Sono momenti concitati e pieni di ansia. Si decide per un cesareo d’urgenza e nasce Emilia, una bellissima bambina. Ma è proprio dopo il parto che inizia il periodo più buio: a Mariangela, dopo essere stata intubata e sedata, le viene impartita l’unzione degli infermi.

In preda alla disperazione, Paolo chiede a tutti gli amici di pregare: “Perdere Mariangela mi pareva una beffa e un’ingiustizia, ma è anche vero che, a volte, mi dimentico come il Dio in cui credo sia stato sconfitto sulla croce”.

Alle 16.15 il commento al Vangelo ne “Le Ragioni della speranza” con suor Alessandra Smerilli, docente ordinario di Economia Politica alla Facoltà “Auxilium” di Roma.

Passato il picco dell’epidemia da coronavirus e dell’emergenza sanitaria, in Italia è il momento della graduale ripartenza. C’è bisogno che tutti siano come il buon pastore della parabola di Gesù. Suor Alessandra Smerilli nel mercato di Campagna Amica di Coldiretti, al Circo Massimo a Roma, incontra tra gli altri alcuni agricoltori che seppure in una dimensione diversa hanno continuato il loro lavoro per non fare mancare sulle tavole degli italiani frutta e verdure.

Pensando in particolare alle tantissime famiglie in difficoltà: un milione di persone in più sono infatti ora sotto la soglia della povertà.

Questa puntata, prima e seconda parte, andrà in replica su Rai1, la domenica dalle 6.00 alle 6.30.