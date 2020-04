Il cantautore Nek, il campione automobilistico Alex Zanardi e un pilastro della televisione italiana come Giancarlo Magalli sono ospiti di Francesca Fialdini nella nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, domenica 19 aprile alle 17.35 su Rai1. Nel corso del programma intervengono la conduttrice e attrice Bianca Guaccero e l’attore Massimo Ghini.

Poi, come di consueto, le storie di persone comuni che ogni giorno compiono piccoli e grandi gesti eccezionali come Anna Salvatori, infermiera originaria di Norcia che si è trasferita a Bergamo per portare aiuto a chi ne ha bisogno e Pina Fimiani che quotidianamente prepara prelibatezze fatte in casa per gli operatori sanitari dell’ospedale di Cuneo. Infine, Beppe Poldo Sciandra, autotrasportatore che, insieme ai suoi colleghi, gira l’Italia per consentire al nostro Paese di andare avanti.