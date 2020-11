Il caso Calabria, i contagi e le misure del Governo ad Agorà, di oggi 19 novembre 2020

Il caso Calabria, le regioni, la curva dei contagi, l’impatto delle chiusure sugli italiani e le nuove misure varate dal Governo. Come ogni giovedì, i sondaggi in esclusiva, realizzati da Emg Acqua. Di tutto questo e di molto altro si parlerà nella puntata in onda il 19 novembre ad Agorà, che e’ partito in onda in diretta su Rai3 alle 8.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna, ci saranno: Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle; Licia Ronzulli, Forza Italia; Fabio Melilli, Presidente Commissione Bilancio alla Camera – Pd; Giulio Tremonti; Antonella Viola, Università di Padova, immunologa; Annalisa Chirico, direttrice LaChirico.it; Giulio Gambino, direttore TPI; Fabrizio Masia, sondaggista; Giobbe Covatta.