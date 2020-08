Il corrispondente Vittorio Introcaso ieri pomeriggio dopo le 16.50, e’ stato in collegamento da Caronia per La Vita in diretta Estate di Rai1 il programma trasmesso fino alle 18.35 dal lunedi al venerdi, condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi [Video]

Il corrispondente Vittorio Introcaso ieri pomeriggio dopo le 16.50, e’ stato in collegamento da Caronia per La Vita in diretta Estate di Rai1 il programma trasmesso fino alle 18.35 dal lunedì al venerdì, condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Il giornalista, ha svelato le ultime novità sulla scomparsa della 43enne DJ Viviana Parisi e del figlio di 4 anni Gioele M., avvenuta lo scorso 3 agosto dopo le 10.30 dalla Autostrada A20.