Il generale (in pensione) dei carabinieri Antonio Pappalardo, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Catania

IN RELAZIONE ALLA VICENDA DELLA NAVE DELLA GUARDIA COSTIERA DICIOTTI, CHE IN QUESTI GIORNI SUO MALGRADO E' STATA PROTAGONISTA DI UNA VICENDA COLLEGATA AI 177 MIGRANTI IN PRECEDENZA SALVATI IN ACQUE SAR MALTESI

Il generale dei carabinieri (Ris.) in pensione, Antonio Pappalardo aveva anticipato qualche giorno fà con un altro video, che avrebbe presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Catania per la vicenda riguardante la nave Diciotti che nei giorni scorsi ha ospitato prima 177 e poi 150 migranti a bordo.

Pappalardo, in un filmato ha affermato: “cari italiani, che spesso agite per -impeto- (di pancia), senza mai utilizzare la massa grigia che tutti abbiamo in testa, basta che qualcuno agisca nella legalità, subito vi scagliate per condarnarlo, senza neanche conoscere le Leggi e quindi la Costituzione Italiana”.

“L’Art. 13 di quest’ultima recita che solo L’Autorità Giudiziaria, quindi la magistratura, puo’ privare della Libertà sia i Cittadini italiani, che stranieri su suolo Nazionale. Il ministro degli Interni sen. Salvini, voleva risolvere Vera-mente il problema del migranti? Avrebbe dovuto 2/3 mesi fa appena insiediato al Governo Nazionale, emettere immediatamente un Decreto -ANTI SBARCO- approvato dal Consiglio del ministri, dove ordinava a tutti, compresi Militari e Marinai di come si dovevano comportare in mare. Bene, questi ordini non sono pervenuti, perchè è più semplice creare confusione e caos facendo video e spot sui media, per conquistare pugni di voti sull’ignoranza del Popolo Italiano, ignari di cosa accade nei Palazzi del Potere”.