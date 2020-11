FRA I TEMI TRATTATI: LA CALABRIA CHE DIVENTA ZONA ARANCIONE, GUIDO LONGO SCELTO COME COMMISSARIO ALLA SANITÀ CALABRESE ED IL FOCUS SUI TAMPONI

Il nuovo appuntamento di domenica 29 novembre 2020, con “Non è L’Arena” la trasmissione condotta in diretta da Massimo Giletti ha avuto inizio alle 20.30 su La7.

Mentre la Calabria diventa zona arancione e contemporaneamente trova il suo commissario alla sanità con la nomina di Guido Longo, il vaccino anti-Covid sembra essere alle porte.

Nella comunità scientifica però forti polemiche hanno suscitato le parole del professor Andrea Crisanti che ha affermato che non si vaccinerà fino a quando i dati di efficacia e sicurezza non saranno messi a disposizione della stessa comunità. Ma è solo questione di trasparenza? Crisanti lo chiarirà in un’intervista a Massimo Giletti.

Le telecamere di “Non è L’Arena” torneranno sul caso Genovese per rivelare verità sconvolgenti. Lo scopriremo con Daniele Leali, il dj e imprenditore amico di Genovese arrestato con l’accusa di aver drogato e violentata una ragazza di 18 anni, proprio nel corso di una festa organizzata nel suo lussuoso attico. Parteciperanno al dibattito l’avvocato della vittima Saverio Macrì, Nunzia De Girolamo e Luca Telese.

Tra i temi centrali della puntata i dati contestati dal presidente De Luca sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e un reportage sugli ospedali modulari campani e il relativo numero di terapie intensive.

Poi un’inchiesta di Giletti e la sua squadra sulla Sicilia: la Regione è tornata zona gialla ma qualcosa sui numeri sembra non tornare. Documenti e immagini esclusive racconteranno cosa succede all’ospedale di Pietralia, in provincia di Palermo. Ci sono le terapie intensive? Di tutto questo se ne parlerà con Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca.

Giletti infine torna a Mezzojuso, dalle sorelle Napoli: tre donne che hanno vinto la loro battaglia non piegandosi alle minacce e intimidazioni della mafia dei pascoli. Il comune in seguito è stato commissariato per rischio di infiltrazioni mafiose. Ma resta un ultimo punto da chiarire che coinvolge l’ex sindaco Salvatore Giardina. Lo scopriremo con Irene, Anna e Ina Napoli, Nunzia De Girolamo, Rita dalla Chiesa e Giuseppe Spallino.