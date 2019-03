Il racconto dell’attrice di Roma, Roberta Lena su un episodio che le è accaduto in un Autogrill: “cerco il giornale che è in un raccoglitore a fianco alla porta di entrata. Non faccio in tempo a prenderlo che mi arriva la porta di metallo in maniera potente sulla spalla, un dolore pazzesco”.

Piango dal male e il -signore- che l’ha aperta dice: “-ho fatto apposta così la prossima volta non si mette davanti alla porta- poi si mette in fila alla cassa, lì accanto. Nessuno mi chiede se ho bisogno di qualcosa. Nel dolore tra le lacrime accenno un teste di cazzo a mezza voce tra me e me. Lei si volta e comincia ad insultarmi urlando, vogliono menarmi, allora prendo i giornali e glieli butto addosso ed esco. Sono ancora scossa da questo simbolo di cambiamento della nostra povera Italia”.