Il ritorno di Raffaella Carrà, questa sera in tv su Rai1 ospite di Fabio Fazio

L’Ufficio stampa della Radiotelevisione Italiana, in questo testo spiega che: “domenica 2 dicembre alle 20.35 su Rai 1 nella nuova puntata di -Che Tempo che fa- di Fabio Fazio sarà ospite l’icona della tv e della canzone Raffaella Carrà per raccontare il suo ultimo album -Ogni volta che è Natale-. E ancora l’ex attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano Gianluca Vialli, nelle librerie con il libro -Goals. 98 storie +1 per affrontare le storie più difficili- scritto con Pierdomenico Baccalario. Il campione ha raccolto nel libro 99 citazioni motivazionali collegate ad altrettante storie di imprese sportive”.

Ospite di Fabio Fazio anche: “il regista, sceneggiatore, produttore e attore Nanni Moretti. Dal 6 dicembre sarà distribuito il suo nuovo lavoro -Santiago Italia-, un documentario che tratta i mesi successivi al colpo di stato che l’11 settembre 1973 mise fine al governo di Salvador Allende in Cile. Poi Marco Mengoni impegnato in -Atlantico Fest-Attraversa la musica-, festival milanese con eventi e installazioni da lui ideati per promuovere il suo album. Ospite del programma in collegamento dal Teatro Alla Scala anche il Maestro Riccardo Chailly che il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del celebre Teatro milanese dirigendo l’Attila di Giuseppe Verdi con la regia di Davide Livermore. L’opera andrà in scena fino all’8 gennaio 2019”.

“Questa settimana inoltre i riflettori di -Che Tempo che fa- si accenderanno sui racconti dello scrittore Roberto Saviano. Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback”.

A seguire -Che Tempo che fa – Il Tavolo- con: “Gigi Marzullo, Orietta Berti, Fabio Volo e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica”.

Al tavolo saranno presenti: “il giornalista e conduttore Osvaldo Bevilacqua (nelle librerie con -Tesori e Segreti di Roma – Viaggio nella Città Infinita-), lo showman Jerry Calà e la schermitrice Elisa Di Francisca che ai mondiali ha ottenuto 13 medaglie di cui 7 d’oro e agli Europei 16 medaglie di cui 12 d’oro. E ancora l’opinionista Alba Parietti, l’attore Massimo Ciavarro, la cantante Baby K negli store con il nuovo album -Icona- e Lello Arena”.

-Che Tempo che fa- è realizzato da Rai1 in collaborazione con: “l’Officina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani”.

-Che Tempo che Fa- è scritto da: “Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Francesco Piccolo e di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, produttore esecutivo. L’Officina Max Giammarrusti”.