Il tenore messinese Alberto Urso, ha vinto ieri sera “Amici”, il programma di Maria De Filippi trasmesso da Canale 5 [Video]

Il tenore messinese Alberto Urso, ha vinto ieri sera “Amici” su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi, conquistando l’edizione 2019 (la 18^) e lasciandosi alle spalle Giordana.

Nel corso di 9 puntate, della fortunata trasmissione di Mediaset, oltre ad Alberto a cimentarsi con le rispettive esibizioni nella speranza di centrare la vittoria del talent show in finale, ci sono stati: “Giordana Angi (cantautrice), i ballerini Rafael Quenedit Castro e il catanese Vincenzo Di Primo (che è arrivato quarto)”.

Durante la serata, Rafael e Vincenzo sono stati eliminati dalla competizione, così Alberto e Giordana hanno tagliato il fatidico traguardo della finalissima, vinta poi da Urso. La vittoria, l’ha decisa il pubblico da casa attraverso il televoto. Al vincitore, vanno la coppa trofeo e un premio pari a 150 mila euro in gettoni d’oro. Il primo arrivato ha beneficiato anche del premio Tim, quello di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro per il ballo è andato a Rafael, mentre la giuria ha scelto per essere insignita del premio della critica proprio Giordana.