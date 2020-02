In esclusiva questa sera a Non è l’Arena, sarà trattata l’inchiesta di Francesca Fagnani sulla criminalità a Roma con le immagini dell’operazione “Tom Hagen”

Questa sera a Non è l’Arena gli ospiti di Massimo Giletti sono: “Rachele Mussolini, Luca Telese, Daniela Santanchè e Raimondo Etro per il confronto sul #sessismo e sul #redditodicittadinanza; Barbara Lezzi, Myrta Merlino, Nunzia de Girolamo, Maurizio Paniz, per il talk sui #vitalizi; Adriano Panzironi, Sara Farnetti, Selvaggia Lucarelli, Mario Falconi e Stefania Andreoli; Francesca Fagnani, Alfonso Sabella e Daniele Piervincenzi. Dalle 20:35 su La7 #nonelarena #Giletti #La7 #diabolik”.

In esclusiva nel corso del programma, sarà trattata l’inchiesta di Francesca Fagnani sulla criminalità a Roma con le immagini dell’operazione “Tom Hagen” che ha portato all’arresto di Salvatore Casamonica e Lucia Gargano, avvocato di Diabolik, ora ai domiciliari.

Infine, si parlerà della contestata dieta “Life 120” del guru Panzironi e ad un mese all’apertura del processo per esercizio abusivo della professione medica nei suoi confronti cercheremo di vederci chiaro.