In prima serata, oggi su Rai1: l’appuntamento, con la Academy di “Sanremo Young”

In prima serata oggi su Rai1, torna la Academy di Sanremo Young, il talent per giovanissimi condotto da Antonella Clerici.

Stasera, andra’ in onda la terza puntata della trasmissione canora. La Clerici, è pronta a guidare i ragazzi in gara per il secondo anno consecutivo fino alla finalissima che decreterà chi è il miglior talento tra i contendenti in gara.

Nel corso del primo appuntamento, non sono mancate le polemiche per l’eliminazione di una giovanissima cantante, tanto apprezzata sia dalla giuria che dal pubblico. Il verdetto e’ stato sospeso fino all’ultimo, finché l’orchestra non ha deciso in modo difficile escludendola.

Questa sera, l’ospite speciale sara’ Stefano De Martino il famoso ballerino campano… che in passato fu fidanzato della giurata Belen Rodriguez.