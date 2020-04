Italiasi: oggi alle ore 16.40, torna su Rai1 la trasmissione condotta da Marco Liorni

Torna sabato 4 aprile, alle 16.40, l’appuntamento con il podio del pomeriggio di Rai 1. In conduzione, come sempre, Marco Liorni e al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

In questa puntata uno sguardo a quello che è successo nella settimana; testimonianze e filmati, di una Italia orgogliosa e positiva fatta di persone famose e persone comuni; collegamenti con esperti e professori che risponderanno in diretta alle domande del pubblico; in diretta Caterina Varvello seguirà un camper che fa i tamponi a domicilio; aggiornamenti con la Protezione Civile. Non mancheranno momenti di intrattenimento con Maria Grazia Cucinotta e tanti filmati curiosi e divertenti che diranno come passare ore piacevoli in casa.

Poi si spiegherà come si riconosce una fake news. In diretta Antonio Di Bella, Direttore RaiNews e Coordinatore Editoriale della Nuova Struttura RAI Contro le Fake News, mostrerà in tempo reale come funziona il nuovo sistema Alert per le trasmissioni Rai.

Da casa sarà possibile partecipare mandando un whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.