ItaliaSì Podio e Poi su Rai1 Marco Liorni conduce, al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli

La puntata di ItaliaSì Podio e Poi, in onda sabato 30 maggio iniziata alle 16.40 su Rai1 che sarà diffusa fino alle 18.35, è il racconto di come alcune delle storie senza un finale hanno proseguito fuori dalla trasmissione, trovando soluzioni o semplicemente seguendo la loro strada.

Ogni saggio parlerà della storia che lo ha colpito di più, come: Giuseppe Bungaro, un ragazzo che nemmeno è riuscito a entrare alla facoltà di Medicina, eppure ha inventato uno stent cardiaco ritenuto sorprendente, e dopo che è successo? Il Mago Paris, il Mago che supera i traumi con la gioia, ora ha messo la clownterapia a servizio dei bambini; Raffaella Salemi, che ha sventato una rapina parlando con il rapinatore, e poi? E ancora, il sogno in bilico di una simpatica tribute band dei Beatles, che grazie a ItaliaSì! è stata invitata ad esibirsi nel mitico Cavern Club. Non mancheranno gli aggiornamenti con la Protezione Civile e il punto sull’andamento dell’epidemia e il commento del Professore Massimo Ciccozzi, Direttore Unità Statistica Medica ed Epidemiologica Molecolare Campus bio-medico. Conduce Marco Liorni, al suo fianco ci sono Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

Da casa sarà possibile partecipare mandando un whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.