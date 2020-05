ItaliaSì, sabato 16 maggio, che ha avuto inizio alle 16.40 su Rai1, ricorderà il grande Ezio Bosso e si occuperà della cosiddetta “fase2” dell’emergenza coronavirus.

Con Marco Liorni, come sempre, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Amici, amori, negozi aperti: un progressivo ritorno alla normalità: ma sapremo come comportarci? La risposta è in un quiz, che i “saggi” affronteranno, per tenere bene in mente le regole della ripartenza. E le riflessioni durante il lockdown? Noti comunicatori, Maurizio Costanzo, Andrea Vianello, Paolo Crepet, Don Davide Banzato, Vladimir Luxuria, Alda D’Eusanio indicheranno che cosa secondo loro sia da cambiare o quale sia un’abitudine da perdere. Intanto il Paese attende gli aiuti: l’INPS risponderà in diretta a molti quesiti sulle misure di sostegno, mentre a porre la questione sarà anche l’attore Francesco Benigno, che si è visto rifiutata l’erogazione del contributo di 600 euro.

Quindi, la dimensione affettiva: saliranno virtualmente sul podio coppie per cui il lockdown è stato il momento della verità, padroni di animali domestici che raccontano storie commoventi.

Torneranno i corrieri di Bergamo che “non mollano mai”, e poi Anna Valle, testimonial di Save the Children, che racconterà della sua gioventù.

Non mancheranno gli aggiornamenti con la Protezione Civile: dati molto attesi dopo due settimane di fase 2, con il professor Lopalco, noto epidemiologo, che farà il punto sull’andamento dell’epidemia. Il collegamento con l’Eurovision, infine, in programma in serata, sarà l’occasione per ricordare Ezio Bosso, il grande direttore d’orchestra e compositore scomparso, al quale verrà dedicata idealmente la puntata.