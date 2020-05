“ItaliaSì Speciale Capaci”…, oggi 23 maggio 2020… ricorda Giovanni Falcone

Testimonianze di familiari, amici e persone delle istituzioni che hanno condiviso pezzi di vita con il Giudice Giovanni Falcone al centro della puntata di “ItaliaSì Speciale Capaci”, sabato 23 maggio su Rai1 con inizio alle ore 16.40… e fino alle 18.35.

Il programma si collegherà in diretta con Palermo e con Capaci per osservare il minuto di silenzio in onore delle vittime della strage.

Non mancheranno, nella seconda parte del programma, gli aggiornamenti con la Protezione Civile e il punto sull’andamento dell’epidemia da covid-19. Da casa sarà possibile partecipare, mandando un whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram. Il programma è stato realizzato anche con il supporto del Ministero dell’Istruzione.