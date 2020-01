La 20° puntata di Domenica In, andrà in onda domenica 26 gennaio

La 20° puntata di Domenica In, in onda domenica 26 gennaio fino alle 17.30 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come ospiti:

gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interverranno in studio per presentare il film “Figli” di Mattia Torre, giovane regista e sceneggiatore, prematuramente scomparso nel luglio scorso a seguito di una grave malattia;

l’attore Massimo Boldi si racconterà a tutto tondo tra vita privata e carriera, per poi parlare del felice momento che sta vivendo insieme alla compagna Irene Fornaciari;

il duo Benji & Fede, amatissimi dalle nuove generazioni, interverranno in studio per presentare il loro ultimo singolo “Magnifico difetto”.

La puntata si concluderà con uno spazio dedicato al Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. In studio alcune storie e testimonianze di sopravvissuti al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.