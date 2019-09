La 3^ puntata di “Domenica In”, in onda oggi, domenica 29 settembre alle 14 su Rai1, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotta come sempre da Mara Venier

IN APERTURA DI PROGRAMMA, SPAZIO ALL’INTERVISTA A MAURIZIO COSTANZO

La 3^ puntata di “Domenica In”, in onda oggi, domenica 29 settembre alle 14 su Rai1, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Maurizio Costanzo, nella quale si parlerà della sua lunga carriera di giornalista, dei suoi affetti, del suo nuovo ruolo di nonno e del suo programma di interviste “S’è fatta notte”, che torna su Rai1 da lunedì 30 settembre, in seconda serata.

Loretta Goggi, oltre a cantare un medley dei suoi successi, presenterà insieme a Max Giusti il nuovo film in uscita, nel quale è protagonista, dal titolo “Appena un minuto”, per la regia di Francesco Mandelli. Stefano De Martino torna a “Domenica In”, dopo il suo ritrovato rapporto con la moglie Belen, e, oltre a raccontarsi in una bella intervista, si renderà protagonista di un divertente gioco musicale, che coinvolgerà la stessa Mara Venier e tutto il pubblico di “Domenica In”.

Peppino Di Capri, accompagnato dal suo inseparabile pianoforte, regalerà una carrellata dei suoi indimenticabili successi, come “Champagne”, “Nun è peccato” e tante altre. Orietta Berti interverrà a sorpresa con le sue ormai celebri 3 domande piccanti ad alcuni degli ospiti in studio. Per lo spazio dedicato alle storie, Eva Grimaldi, attrice e cantante, simpatica protagonista della edizione 2019 di “Tale E Quale Show”, racconterà la sua nuova vita al fianco di Imma Battaglia, che ha sposato nel maggio scorso. La regia è di Roberto Croce.