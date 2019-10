La 4° puntata di “Domenica In”, in onda oggi domenica 6 ottobre alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’intervista all’attore Gabriel Garko, che parlerà della sua carriera, dei suoi affetti e dei suoi prossimi impegni professionali.

Serena Rossi interverrà insieme alla regista Michela Andreozzi per il film “Brave Ragazze”, nel quale è protagonista insieme ad Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico.

Pierluigi Diaco, in compagnia della sua inseparabile chitarra, sarà protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier, nella quale si racconterà a tutto tondo tra affetti, carriera e la soddisfazione professionale per il suo programma di successo in onda su Rai1, “Io e te… di notte”.

Jerry Cala’ e i “Gatti Di Vicolo Miracoli”: Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila faranno cantare e divertire il pubblico di “Domenica In” con le loro gag e le loro canzoni di successo, oltre a presentare in anteprima il loro nuovo film dal titolo “Odissea nell’ospizio”, per la regia dello stesso Jerry Cala’.

Ancora musica con Achille Lauro, che presenterà il suo nuovo album e canterà la canzone con la quale si è imposto all’ultimo Festival di Sanremo, “Rolls Royce”. Mal canterà un medley dei suoi successi, mentre Orietta Berti sarà protagonista di alcune divertenti incursioni nel corso della diretta. Ancora risate e allegria con i protagonisti del programma di Rai2 “Maledetti Amici Miei”, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Alessandro Haber. La regia è di Roberto Croce.