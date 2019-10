La 5° puntata di “Domenica In”, sarà in onda oggi domenica 13 ottobre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma fino alle ore 17.30, con Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La regia è di Roberto Croce.